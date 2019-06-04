Состав «Салавата Юлаева» пополнил нападающий Никита Сошников

СЕГОДНЯ 19:28 2019-06-04T19:28:43+03:00

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Состав «Салават Юлаев» продолжает обновляться. Накануне стало известно, что форвард юлаевцев Владимир Ткачев покидает команду. Однако взамен ему в Уфу переходит талантливый нападающий Никита Сошников. Сделка состоялась при участии петербургского СКА – именно у этой команды были права на Сошникова. Теперь их получил «Салават» в обмен на того же Ткачева.

После того, как вопрос с правами на хоккеиста был решен, Никита Сошников подвисал контракт с «Салаватом Юлаевым» на два сезона. Ранее он на протяжении четырех сезонов выступал за океаном в системе нынешнего финалиста Кубка Стенли – «Сент-Луис Блюз».

Всего за «блюзменов» Никита провел 87 матчей, где набрал 16 очков (8+8) при показателе полезности «-6». В АХЛ у него за плечами 99 матчей, 61 (34+27) набранное очко и показатель полезности «+46».

- Мы очень хотели оставить Ткачева в составе, но ни с его стороны, ни со стороны его агента не последовало никаких встречных предложений. Поэтому мы занялись поиском крайнего нападающего, понимая, что Володи точно не будет в составе. Остановили выбор на Никите Сошникове, - прокомментировал переход форварда спортивный директор юлаевцев Василий Чижов.

ИСТОЧНИК KP.RU