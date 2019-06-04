2019-06-04T10:29:36+03:00
Происшествия

Житель Башкирии забил до смерти неверную жену

Кровавая семейная драма разыгралась в Стерлитамаке
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Накануне в Стерлитамаке разыгралась жуткая семейная драма. 36-летний местный житель заподозрил, что его благоверная ночует у соседа и посреди ночи вломился в квартиру. Когда стало ясно, что его 40-летняя супруга и правда находится в помещении, он жестоко ее избил. Как сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на собственный источник, от полученных травм женщина скончалась на месте.

Герой-любовник отделался переломами ребер и другими многочисленными травмами. Несмотря на свой почтенный возраст, а ему на момент греховного времяпровождения было 66 лет, он все-таки выжил.

Позже удалось получить официальный комментарий от следкома по Башкирии.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Подозреваемый задержан, - заявили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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