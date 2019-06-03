Жителя Татарстана осудят за убийство партнера по бизнесу в Башкирии

СЕГОДНЯ 15:30 2019-06-03T15:30:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В ближайшее время перед судом предстанет 62-летний житель Татарстана. Следователи Туймазинского межрайонного отдела следкома по Башкирии завершили расследование уголовного дела, где пожилой бизнесмен обвинялся в убийстве и незаконном хранении оружия.

По версии следствия, 21 ноября прошлого года вблизи деревни Уязы-Тамак Туймазинского района республики было обнаружено тело 49-летнего предпринимателя из Екатеринбурга. В ходе следствия выяснилось, что в Башкирию он прибыл для встречи с партнером по бизнесу.

В ходе следственных действий выяснилось, что бизнесмен, с которым погибший встречался, передвигается на элитной иномарке «Lexus». При этом, как оказалось, у него было два таких автомобиля, очень похожих между собой. На одном из них стоял поддельный госномер, идентичный с настоящим.

- Дальнейшими разыскными мероприятиями следователи-криминалисты совместно с сотрудниками полиции обнаружили второй автомобиль, который сын обвиняемого спрятал по просьбе отца. В ходе его осмотра в салоне автомобиля была обнаружена кровь потерпевшего, к тому же, стекло со стороны водительского сиденья было недавно заменено, - рассказали о деталях расследования в пресс-службе следкома по Башкирии.

Первоначально обвиняемый отрицал причастность к убийству екатеринбуржца. Как отметили в следкоме по Башкирии, в дальнейшем он признался в содеянном, но вину так и не признал.

Как удалось выяснить следователям, все произошло 12 ноября 2018 год. Тогда партнеры по бизнесу повздорили из-за того, что у одного были долги перед другим. В ходе ссоры житель Татарстана несколько раз ударил оппонента пистолетом по голове, а затем застрелил. Тело он выбросил в реку и укатил к себе домой.

ИСТОЧНИК KP.RU