2019-06-03T15:31:30+03:00
Общество

В Уфе известный музыкант перепил и разбил камеру в лифте

Местные жители решили предать огласке этот поступок
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Популярный уфимский продюсер и музыкант Ринат Гатауллин, известный как DJ Gabba, испортил камеру в лифте столичной многоэтажки.

Запись хулиганской выходки вызвала бурю негодования у пользователей соцсетей. На фото, которые попали в сеть, видно, как компания мужчин буянит в лифте. В какой-то момент один из участников «веселья» бьет по дорогому имуществу то ли бутылкой то ли кулаком.

Жители дома, где произошла эта вакханалия решили не оставлять этот случай без внимания общественности. Чтобы пристыдить компанию мужчин и наказать известного продюсера, они предали случай огласке. Как выяснилось в дальнейшем, знаменитый электронщик и правда разбил аппаратуру. Но на следующий день он осознал, что поступил плохо и решил принести извинения.

- Перебрал. И очень стыдно. На следующий день сами пришли к старшему по подъезду и предложили все компенсировать, - заявил в соцсетях DJ Gabba.

ИСТОЧНИК KP.RU

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