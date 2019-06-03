МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за гроз и ураганного ветра

СЕГОДНЯ 13:51 2019-06-03T13:51:26+03:00

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В ближайшие сутки погода в Башкирии резко испортится. По данным Башгидрометцентра с вечера понедельника, до вечера вторника, 4 июня, в республике прогнозируются небольшие дожди, ночью местами до умеренных, локально ливни, грозы. Существенно усилится северо-западный ветер – от 7-12 метров в секунду с порывами до 17-22 метров секунду. Температура воздуха ночью 6-11°, по югу до 16°, днем 15-20°.

МЧС по Башкирии предупреждает жителей республики о неблагоприятных погодных условиях. В пресс-службе ведомства отмечают, что в предстоящую ночь на 4 июня и утром ожидается местами туман, видимость 500 метров и менее.

В Уфе с вечера 3 до вечера 4 июня прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, гроза, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный 7-12м/с, порывы 17-22м/с. Температура воздуха ночью 9-11°, днем 16-18°.

ИСТОЧНИК KP.RU