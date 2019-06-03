2019-06-03T13:51:26+03:00
Общество

МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за гроз и ураганного ветра

Синоптики представили очередной прогноз на сутки
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: Алексей БулатовФото: Алексей Булатов
Изменить размер текста:

В ближайшие сутки погода в Башкирии резко испортится. По данным Башгидрометцентра с вечера понедельника, до вечера вторника, 4 июня, в республике прогнозируются небольшие дожди, ночью местами до умеренных, локально ливни, грозы. Существенно усилится северо-западный ветер – от 7-12 метров в секунду с порывами до 17-22 метров секунду. Температура воздуха ночью 6-11°, по югу до 16°, днем 15-20°.

МЧС по Башкирии предупреждает жителей республики о неблагоприятных погодных условиях. В пресс-службе ведомства отмечают, что в предстоящую ночь на 4 июня и утром ожидается местами туман, видимость 500 метров и менее.

В Уфе с вечера 3 до вечера 4 июня прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, гроза, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный 7-12м/с, порывы 17-22м/с. Температура воздуха ночью 9-11°, днем 16-18°.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В середине недели в Башкирию придут заморозки
В банке впервые прокомментировали присвоение 25 миллионов кассиром из Башкирии
В Башкирии выбрали лучшие многоквартирные дома
В Башкирии магазинного воришку вычислили по отпечаткам пальцев
В Башкирии прекращены поиски 21-летней матери двоих детей Любови Маркеловой
Отца кассирши из Башкирии, похитившей 23 млн рублей, заметили у дома дочери
«Детки очень ждут маму»: в Башкирии пропала 21-летняя Любовь Маркелова
Обустраиваем загородный дом и участок
После страстного танца уфимка оказалась у Андрея Малахова
Александр Андреев: «Прямое авиасообщение со столицей Австрии послужит развитию деловых и культурных связей»
В аэропорту Уфы не смог взлететь самолет в Сургут
Радий Хабиров объяснил жителям Башкирии как нужно правильно пить
Уфимские борцы устроили беспредел на сабантуе
В Башкирии бесследно пропавшего Руслана Ахмадуллина нашли мертвым
Уфимцы встали на защиту своего дома от бизнесменов
Очередной рейс «Суперджета» из Москвы в Уфу вновь отменили
Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП на трассе Уфа - Оренбург
"Я такое только в кино видел": посреди улицы в Уфе полыхает автомобиль
В Башкирии выпал крупный град
В Башкирии построят три новые газозаправочные станции
В Башкирии спасатели вызволили косулю из западни
«Что в этом такого?» - кандидат в главы Башкирии о съемках для брендов женской одежды и белья