В Башкирии прекращены поиски 21-летней матери двоих детей Любови Маркеловой

СЕГОДНЯ 12:58 2019-06-03T13:11:50+03:00

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На днях супруг 21-летней матери двоих детей из Давлеканово Любови Маркеловой забил тревогу: 1 июня женщина ушла из дома и бесследно пропала. Заботливый муж стал разыскивать ее собственными силами: опрашивал всех знакомых и тех, кто мог знать где она находится. Двое маленьких детей все это время находились с отцом.

В беседе с «Комсомолкой» Денис Маркелов рассказал, что ранее она никогда не пропадала на долго. Он уже хотел было обратиться в полицию с заявлением о пропаже Любви, как вдруг выяснилось, что она нашлась.

-Все нормально, она вернулась домой. Жива и здорова, - заявил в разговоре с «Комсомольской правдой – Уфа» Денис. – Она была у подруги. Почему не предупредила, не ясно.

К счастью, история с исчезновением женщины завершилась благополучно. Сейчас она дома с мужем и детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU