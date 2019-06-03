В Башкирии прекращены поиски 21-летней матери двоих детей Любови Маркеловой
На днях супруг 21-летней матери двоих детей из Давлеканово Любови Маркеловой забил тревогу: 1 июня женщина ушла из дома и бесследно пропала. Заботливый муж стал разыскивать ее собственными силами: опрашивал всех знакомых и тех, кто мог знать где она находится. Двое маленьких детей все это время находились с отцом.
В беседе с «Комсомолкой» Денис Маркелов рассказал, что ранее она никогда не пропадала на долго. Он уже хотел было обратиться в полицию с заявлением о пропаже Любви, как вдруг выяснилось, что она нашлась.
-Все нормально, она вернулась домой. Жива и здорова, - заявил в разговоре с «Комсомольской правдой – Уфа» Денис. – Она была у подруги. Почему не предупредила, не ясно.
К счастью, история с исчезновением женщины завершилась благополучно. Сейчас она дома с мужем и детьми.
ИСТОЧНИК KP.RU