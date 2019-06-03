2019-06-03T13:11:50+03:00
Общество

В Башкирии прекращены поиски 21-летней матери двоих детей Любови Маркеловой

Об этом сообщил супруг молодой мамы
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

На днях супруг 21-летней матери двоих детей из Давлеканово Любови Маркеловой забил тревогу: 1 июня женщина ушла из дома и бесследно пропала. Заботливый муж стал разыскивать ее собственными силами: опрашивал всех знакомых и тех, кто мог знать где она находится. Двое маленьких детей все это время находились с отцом.

В беседе с «Комсомолкой» Денис Маркелов рассказал, что ранее она никогда не пропадала на долго. Он уже хотел было обратиться в полицию с заявлением о пропаже Любви, как вдруг выяснилось, что она нашлась.

-Все нормально, она вернулась домой. Жива и здорова, - заявил в разговоре с «Комсомольской правдой – Уфа» Денис. – Она была у подруги. Почему не предупредила, не ясно.

К счастью, история с исчезновением женщины завершилась благополучно. Сейчас она дома с мужем и детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В середине недели в Башкирию придут заморозки
В банке впервые прокомментировали присвоение 25 миллионов кассиром из Башкирии
МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за гроз и ураганного ветра
В Башкирии выбрали лучшие многоквартирные дома
В Башкирии магазинного воришку вычислили по отпечаткам пальцев
Отца кассирши из Башкирии, похитившей 23 млн рублей, заметили у дома дочери
«Детки очень ждут маму»: в Башкирии пропала 21-летняя Любовь Маркелова
Обустраиваем загородный дом и участок
После страстного танца уфимка оказалась у Андрея Малахова
Александр Андреев: «Прямое авиасообщение со столицей Австрии послужит развитию деловых и культурных связей»
В аэропорту Уфы не смог взлететь самолет в Сургут
Радий Хабиров объяснил жителям Башкирии как нужно правильно пить
Уфимские борцы устроили беспредел на сабантуе
В Башкирии бесследно пропавшего Руслана Ахмадуллина нашли мертвым
Уфимцы встали на защиту своего дома от бизнесменов
Очередной рейс «Суперджета» из Москвы в Уфу вновь отменили
Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП на трассе Уфа - Оренбург
"Я такое только в кино видел": посреди улицы в Уфе полыхает автомобиль
В Башкирии выпал крупный град
В Башкирии построят три новые газозаправочные станции
В Башкирии спасатели вызволили косулю из западни
«Что в этом такого?» - кандидат в главы Башкирии о съемках для брендов женской одежды и белья