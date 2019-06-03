«Наживую делали пункцию спинного мозга»: 25-летний житель Башкирии победил онкологию

3 Июнь 21:31 2019-06-03T21:31:51+03:00

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25-летний Никита Меркулов из Стерлитамака – молодой перспективный парень, который недавно успешно окончил юридический факультет в МГУ и теперь готовится к поступлению в аспирантуру. Сложно представить, глядя на этого цветущего молодого человека, что еще несколько лет назад он боролся со смертельно-опасным заболеванием – онкологией, мужественно перенес множество химиотерапий, переливаний крови, худел и терял волосы, но все же победил рак.

- Я заболел, когда учился в 7 классе. На протяжении года я лечился от непрекращающегося бронхита, - рассказывает Никита Меркулов. – В республиканском онкодиспансере мне наживую делали пункцию спинного мозга, но врачи так и не смогли поставить диагноз, и тогда мы с мамой поехали в Москву.

А вот в московской клинике Никите поставили диагноз уже на третий день. Лимфогранулематоз (лимфома Ходжкина, рак лимфоидной ткани). Мальчик смог побороть болезнь и вышел в ремиссию, и теперь он абсолютно здоров. Теперь Никита каждый год работает фотоволонтером во всемирных Играх победителей (спортивных соревнованиях, в которых участвуют дети, перенесшие онкологию).

- Игры победителей – это мероприятие, целью которого является показать детям, что они молодцы. Знаете, вот есть праздник День победы, 9 мая. А есть Игры победителей – как раз день победы для детей, которые там участвуют. Туда нужно прийти, чтобы увидеть, что дети, которые выздоровели, ничем не отличаются от других обычных детей. У них могут быть проблемы, у них может не быть ноги. Были моменты, когда на Играх стометровку бежит ребенок на костылях. Но он ничем не отличается от других детей, - делится Никита Меркулов.

В этом году юбилейные, десятые, Игры победителей состоятся с 4 по 7 июля в Москве. В них примут участие дети, которые победили рак, и теперь возвращаются к обычной жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU