«Детки очень ждут маму»: в Башкирии пропала 21-летняя Любовь Маркелова

СЕГОДНЯ 10:49 2019-06-03T10:54:32+03:00

В последний раз знакомые видели ее в День защиты детей

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В Башкирии в минувшую субботу пропала мать двоих детей Любовь Маркелова.

Супруг 21-летней пропавшей из Давлеканово бьет тревогу: девушка ушла из дома еще 1 июня и бесследно пропала. В разговоре с «Комсомолкой» муж молодой мамы рассказал, что она никогда ранее не пропадала на столь длительный срок.

-Сейчас я сам сижу с детками, они очень ждут маму. Знакомые говорили мне, что видели ее в последний раз в прошлую субботу. После этого никаких известий не было, - дрожащим голосом проговорил Денис Маркелов.

По его словам, он еще не подал заявление о ее пропаже в полицию – он считает, что в органах заявление не примут, так как не прошло трое суток с момента пропажи.

В день пропажи Любовь Маркелова была одета в тапочки, серую футболку и серые штаны.

Всех, кто видел женщину, либо обладает информацией о ее местонахождении, просьба связаться с ее супругом Денисом по номеру телефона: 89373053070.

ИСТОЧНИК KP.RU