После страстного танца уфимка оказалась у Андрея Малахова
Людмила Жукова из Уфы прославилась на всю страну после своего страстного танца.
Началось все с того, что в 2017 году женщина «отожгла» на одном из праздников с коллегами, станцевав необычный, но очень страстный танец. Разумеется, пользователи сети оценили движения Люды. Она тут же стала звездой российского «Ютуба».
- Я с детства люблю танцевать. Самоучка! – рассказала тогда «КП-Уфа» сама Людмила Жукова.
Накануне история получила продолжение – коллектив Андрея Малахова связался с Людмилой и пригласил ее на свою передачу.
Ведущие передачи Анна Семенович, Андрей Малахов и Лена Ленина оценили танцорские способности Людмилы и пожелали ей удачи и не останавливаться на достигнутом.
Уфимка без комплексов покоряет рунет зажигательным танцем.
ИСТОЧНИК KP.RU