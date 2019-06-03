После страстного танца уфимка оказалась у Андрея Малахова

СЕГОДНЯ 10:39 2019-06-03T10:44:31+03:00

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Людмила Жукова из Уфы прославилась на всю страну после своего страстного танца.

Началось все с того, что в 2017 году женщина «отожгла» на одном из праздников с коллегами, станцевав необычный, но очень страстный танец. Разумеется, пользователи сети оценили движения Люды. Она тут же стала звездой российского «Ютуба».

- Я с детства люблю танцевать. Самоучка! – рассказала тогда «КП-Уфа» сама Людмила Жукова.

Накануне история получила продолжение – коллектив Андрея Малахова связался с Людмилой и пригласил ее на свою передачу.

Ведущие передачи Анна Семенович, Андрей Малахов и Лена Ленина оценили танцорские способности Людмилы и пожелали ей удачи и не останавливаться на достигнутом.

Уфимка без комплексов покоряет рунет зажигательным танцем.

ИСТОЧНИК KP.RU