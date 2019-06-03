В аэропорту Уфы не смог взлететь самолет в Сургут

СЕГОДНЯ 10:08 2019-06-03T10:08:44+03:00

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Накануне в уфимском аэропорту при взлете «Боинг-735» произошла нештатная ситуация. Ночью при разбеге воздушное судно авиакомпании «Ютэйр», направлявшееся в Сургут, не смогло взлететь – сработала сигнализация. Как сообщил на оперативном совещании в башкирском правительстве зампредседателя госкомитета республики по транспорту, командир судна принял решение не взлетать.

К счастью, самолет самостоятельно отправился на взлетную полосу. Обошлось без пострадавших. Предварительная причина нештатной ситуации – неполадки с подкрылками.

Сейчас в аэропорту Уфы вылета дожидаются 123 пассажира. По данным электронного табло их рейс отправится в Сургут в 12:15 по местному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU