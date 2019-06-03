Радий Хабиров объяснил жителям Башкирии как нужно правильно пить

СЕГОДНЯ 09:04 2019-06-03T09:04:23+03:00

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На очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров объяснил жителям республики, как нужно правильно употреблять алкоголь. Он отметил, что сейчас как никогда разгорелась острая дискуссия на тему алкоголя на сабантуях. Позиция властей региона такова, что на этом празднике будут ограничивать продажу спиртного.

-Мы ведь не посягаем на священное право человека выпить, правильно? Мы говорим о том, что там, где все-таки общественное мероприятие, в целях безопасности, в целях просто хорошего настроения – вот не надо пить. Человек, если хочет выпить, он идет к себе домой, потихонечку выпил, станцевал дома и лег спать, - заявил Хабиров на совещании с министрами.

На этой высокой ноте он предложил поставить точку в вопросе о том пить или не пить на сабантуях.

ИСТОЧНИК KP.RU