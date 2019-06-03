Уфимские борцы устроили беспредел на сабантуе

СЕГОДНЯ 08:37 2019-06-03T08:53:07+03:00

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На прошлых выходных по всей Башкирии прошли первые сабантуи. Вот и жители деревни Старобаширово, что в Чекмагушевском районе республики также провели праздник окончания полевых работ. По окончании праздничных мероприятий жители деревни заявили, что «из Уфы приехали борцы и устроили беспредел».

Как сообщают очевидцы, в конкурсе по борьбе курэш участвовали профессиональные спортсмены.

- Судьей на борьбе был некий чемпион мира из Уфы. И он привёз своих ребят — спортсменов-борцов. Началась борьба. И эти спортсмены один за другим «завалили» всех, собрали все призы, а это большие телевизоры, пылесосы, газонокосилки и даже лошадь, и уехали в Уфу! – сообщил ИА «Башинформ» местный житель.

Причиной недовольства жителей Старобаширово стало участие профессионалов в любительском турнире. Занявшие первые места в каждой весовой категории борцы получали ценные призы и традиционную для сабантуев награду – барана.

Абсолютным победителем в борьбе на поясах стал некий Дмитрий Поляков из Уфы. Ему досталась лошадь, сообщает ИА «Башинформ».

ИСТОЧНИК KP.RU