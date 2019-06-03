2019-06-03T08:16:25+03:00
Происшествия

В Башкирии бесследно пропавшего Руслана Ахмадуллина нашли мертвым

Об этом сообщают волонтеры поискового отряда
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Поиски пропавшего без вести 40-летнего жителя Уфы Руслана Ахмадуллина завершились трагедией: мужчину нашли мертвым. Об этом в социальных сетях сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан».

Известно, что Руслан Ахмадуллин вышел из дома 8 апреля и перестал выходить на связь. К поискам мужчины подключились полицейские и волонтеры поисковики. Долгое время поиски не приносили результатов. Однако сегодня, 3 июня, спустя почти два месяца с момента пропажи Руслана нашли мертвым.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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