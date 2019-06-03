Уфимцы встали на защиту своего дома от бизнесменов

СЕГОДНЯ 08:10 2019-06-03T08:10:21+03:00

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Жители уфимской многоэтажки по улице Комсомольской выступили против строительства магазина на цокольном этаже.

По данным телеканала «Вся Уфа», уфимцы не давали разрешения на стройку и не видели разрешающей документации. Прежде в помещении находилась аптека, но в апреле ее закрыли, а на месте начали работать строители.

- Как мне жить, если прямо под моим залом сделали зону выгрузки? Это же постоянный шум, грузовики будут приезжать, - возмущается местный житель Валерий К.

Уфимцы уже написали коллективные обращения во все инстанции. Они намерены защитить дом от строительства магазина.

ИСТОЧНИК KP.RU