2019-06-03T08:10:21+03:00
Общество

Уфимцы встали на защиту своего дома от бизнесменов

Жильцы выступили против стройки магазина на цокольном этаже
Рустем АХУНОВ
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Уфимцы выступили против строительства магазина в своем домеУфимцы выступили против строительства магазина в своем доме
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Жители уфимской многоэтажки по улице Комсомольской выступили против строительства магазина на цокольном этаже.

По данным телеканала «Вся Уфа», уфимцы не давали разрешения на стройку и не видели разрешающей документации. Прежде в помещении находилась аптека, но в апреле ее закрыли, а на месте начали работать строители.

- Как мне жить, если прямо под моим залом сделали зону выгрузки? Это же постоянный шум, грузовики будут приезжать, - возмущается местный житель Валерий К.

Уфимцы уже написали коллективные обращения во все инстанции. Они намерены защитить дом от строительства магазина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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