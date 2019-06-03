2019-06-03T08:03:39+03:00
Происшествия

Очередной рейс «Суперджета» из Москвы в Уфу вновь отменили

Воздушное судно должно было вылететь из столицы вчера вечером
Павел КРАЙНОВ
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Сегодня, 3 июня, стало известно, что авиарейс «Аэрофлота» из Москвы в Уфу и обратно был отменен. Из московского аэропорта Шереметьево в башкирскую столицу должен был лететь «Суперджет». Пассажиры должны были приземлиться в Уфе в 22:20.

Как сообщает электронное табло уфимского аэропорта, рейс номер 1260 сразу по прибытии должен был вернуться в Шереметьево. Вылет был назначен на 23:15. Однако вылет так и не состоялся. Что послужило причиной отмены, не сообщается.

Напомним, за последние две недели это уже не первый случай отмены рейса, выполнявшегося на самолете «Суперджет».

ИСТОЧНИК KP.RU

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