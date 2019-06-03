Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП на трассе Уфа - Оренбург

СЕГОДНЯ 07:26 2019-06-03T07:26:15+03:00

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Дорожная полиция устанавливает обстоятельства крупной аварии в Куюргазинском районе. По информации Госавтоинспекции Башкирии, в воскресенье днем на дороге Уфа – Оренбург столкнулись «Лада Гранта» и «Дэу Нексия». Кто спровоцировал аварию, пока не ясно.

В результате ДТП водитель «Нексии» - 36-летний житель Мелеуза – получил несовместимые с жизнью травмы. Прибывшие медики уже были бессильны ему помочь, но они забрали в больницу трех его пассажиров и 37-летнего мужчину из «Лады».

Полиция начала расследование дорожного инцидента.

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU