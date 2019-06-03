В Башкирии магазинного воришку вычислили по отпечаткам пальцев
Мужчина украл из кассы всю наличность
Фото: Рустем АХУНОВ
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Под покровом ночи в один из магазинов Учалинского района проник злоумышленник. Неизвестный выдавил окно и стал рыскать в поисках наживы. Продукты вора не интересовали, а вот 14 тысяч рублей из кассы он забрал. Хватившись пропажи, владелец точки вызвал полицию.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, эксперты-криминалисты по отпечаткам пальцев вычислили злоумышленника – 30-летнего ранее судимого местного жителя. В отделении он признался во всем, а при обыске в его доме нашлась и часть похищенного.
По факту кражи возбуждено дело, мужчина помещен под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU