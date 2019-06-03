В Башкирии спасатели вызволили косулю из западни

СЕГОДНЯ 06:15 2019-06-03T06:15:25+03:00

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На выходных в Салават забрела косуля. Животное прогуливалось возле Центрального парка и застряло в решетчатом заборе, отделявшем его от стадиона «Строитель». Сердобольные местные жители заметили это и 1 июня около восьми вечера позвонили в пожарную охрану.

Когда дежурный отряд прибыл на место, косуля все еще находилась в западне. С помощью гидравлического инструмента спасатели освободили животное, а потом стреножили, чтобы увезти за город. Косулю перенесли по подвесному мосту на другой берег реки Белой и уже там сняли путы.

- Животное пустилось наутёк, а пожарным-спасателям аплодировали наблюдавшие за этим люди, - сообщает местная газета «Выбор».

ИСТОЧНИК KP.RU