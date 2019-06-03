В Башкирии выпал крупный град

СЕГОДНЯ 06:55 2019-06-03T06:55:53+03:00

Необычное для сезона явление произошло в первый день лета

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Первого июня в Кармаскалинском районе Башкирии выпал град.

Фотографиями местные жители поделились в социальных сетях.

- Доброе утро! Детишкам здоровья, в деревне Березовка вечером 1 июня выпал град, - написал некий местный житель.

Напомним, что ранее в Кармаскалинском районе бушевал настоящий ураган. Сильными порывами ветра попросту снесло крыши нескольких жилых домов. По предварительным данным, никто не пострадал.

В МЧС Башкирии жителей республики проинформировали сразу о нескольких штормовых предупреждениях – из-за сильного ветра и дождя. Аналогичная ситуация ожидается и в понедельник, 3 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU