В Башкирии выпал крупный град
Необычное для сезона явление произошло в первый день лета
В Башкирии выпал град
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Первого июня в Кармаскалинском районе Башкирии выпал град.
Фотографиями местные жители поделились в социальных сетях.
- Доброе утро! Детишкам здоровья, в деревне Березовка вечером 1 июня выпал град, - написал некий местный житель.
Напомним, что ранее в Кармаскалинском районе бушевал настоящий ураган. Сильными порывами ветра попросту снесло крыши нескольких жилых домов. По предварительным данным, никто не пострадал.
В МЧС Башкирии жителей республики проинформировали сразу о нескольких штормовых предупреждениях – из-за сильного ветра и дождя. Аналогичная ситуация ожидается и в понедельник, 3 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU