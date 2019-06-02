2019-06-02T21:50:01+03:00
Общество

«Что в этом такого?» - кандидат в главы Башкирии о съемках для брендов женской одежды и белья

Сания Тимасова ответила на вопросы журналистов
Рустем АХУНОВ
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Сания Тимасова ответила на вопросы о своей персонеСания Тимасова ответила на вопросы о своей персоне
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Кандидат на выборах главы Башкирии Сания Тимасова развеяла мифы о своей персоне.

Женщина опубликовала свое послание журналистам в соцсетях. Она объясняет, что сейчас уже не является моделью, но зато управляет модельным агентством, которое создала сама.

- Я прививаю детям, подросткам, юношам и девушкам чувство красоты, стиля и эстетики. Как бывшая модель, я до сих пор выхожу на подиум, снимаюсь для брендов одежды и даже белья. А что в этом зазорного? Я зарабатываю, чтобы мои дети были одетые, обутые и сытые, - объясняет Тимасова.

Также кандидатка объясняет, что она знает, как совмещать работу и материнство, занимается общественной и политической деятельностью и готова работать на благо республики. Стоит отметить, что Тимасова имеет опыт работы в предвыборном штабе Бориса Титова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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