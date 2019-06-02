2019-06-02T21:33:56+03:00
Происшествия

В Башкирии столкнулись «Лада» и «Daewoo», пострадали шесть человек

Авария случилась в Куюргазинском районе
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии столкнулись «Лада» и «Daewoo»В Башкирии столкнулись «Лада» и «Daewoo»
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2 июня в Куюргазинском районе Башкирии столкнулись «Лада Гранта» и «Daewoo Nexia», пострадали шесть человек.

По данным ГИБДД республики, авария произошла на 258 километре дороги Уфа-Оренбург. На месте произошло лобовое столкновение двух легковушек. К сожалению, водитель «Daewoo» погиб на месте. Остальных шестерых человек, находящихся в салонах автомобилей доставили в больницу. Известно, что среди пострадавших двое детей.

Сейчас автоинспекторы устанавливают все обстоятельства аварии. На месте работают полицейские и иные службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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