В Башкирии ожидается похолодание

СЕГОДНЯ 18:50 2019-06-02T18:50:42+03:00

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Уже с понедельника, 3 июня в Башкирии ожидается прохладная погода.

По данным сервиса «Gismeteo», средняя температура воздуха днем в республике не будет превышать 20 градусов. Ночью и вовсе ожидаются похолодания до +9 градусов.

К прохладной для лета погоде добавится еще одна «радость» - дожди. По прогнозу синоптиков, лить они будут почти всю неделю. Безоблачная погода ожидается лишь в среду. В четверг, субботу и воскресенье синоптики прогнозируют грозы. Подобная погода сохранится в республике всю первую неделю июня.

ИСТОЧНИК KP.RU