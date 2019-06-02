«Уфа» остается в Премьер-лиге

СЕГОДНЯ 16:59 2019-06-02T17:00:48+03:00

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Футбольная «Уфа» проиграла «Томи», но осталась в Российской Премьер-лиге.

Сегодня подопечные Вадима Евсеева играли ответный матч в стыковой серии с командой из ФНЛ за право остаться в Премьер-лиге. Первый домашний матч башкирским футболистам удалось выиграть за счет гола Слая и автогола одного из защитников гостей. Второй получился не таким результативным. Единственный матч за всю игру забили в ворота Александра Беленова забил нападающий томского клуба Алексей Гасилин.

С Беленовом, к слову, связан еще один необычный инцидент. В дополнительное время судья выдал ему две желтые карточки и отправил отдыхать. «Уфа» к этому моменту уже провела три замены, поэтому полторы минуты ворота гостей защищал нападающий Вячеслав Кротов.

Команда Вадима Евсеева проиграла матч, но осталась в элите российского футбола благодаря количеству забитых мячей по итогу двух игр.

Тем не менее, глава попечительского совета клуба Ростислав Мурзагулов остался недоволен итогами игры. Это логично – за весь матч команда не нанесла ни одного удара по воротам противника.

- В этом клубе нужны большие перемены. Мне просто стыдно за все это, - написал он в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU