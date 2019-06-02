«Аэрофлот» отменил еще один рейс из Уфы в Москву
Пассажиры должны были вылететь сегодня днем
Аэрофлот отменил рейс из Уфы в МосквуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В это воскресенье, 2 июня, авиакомпания «Аэрофлот» отменила еще один рейс из Уфы в Москву.
Судя по информации из открытых источников, был отменен рейс SU 1439. Самолет должен был вылетать из уфимского аэропорта в 12.20 и приземлиться в Шереметьево. Однако по неизвестным пока причинам рейс отменили.
Напомним, что на этой неделе аналогичная ситуация происходила еще с несколькими рейсами перевозчика. Тогда пассажирам предлагали альтернативный и рейс и, при необходимости, горячее питание в соответствии с инструкциями.
ИСТОЧНИК KP.RU