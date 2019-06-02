2019-06-02T11:31:40+03:00
Общество

В Башкирии прошел трезвый сабантуй

Первыми от алкоголя на праздники отказались жители Бурзянского района
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
В Башкирии прошел первый трезвый сабантуйВ Башкирии прошел первый трезвый сабантуйФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Бурзянском районе Башкирии прошел первый трезвый сабантуй.

Напомним, что в начале апреля власти республики выступили с предложением запретить продажу алкоголя в дни проведения сабантуев. Идею поддержали местные депутаты, выпустившие поправки к закону о реализации алкоголя.

- Докладываю вам, 100% женщин поддержали идею трезвых сабантуев. 100% мужчин тоже, но сдержанно, треть из них почему-то отвели глаза. Сегодня работаю в Бурзяне. Район особенный, он отделен от остальной республики горами и лесами, - написал в соцсетях Радий Хабиров, посетивший местный праздник плуга.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24