В Башкирии прошел трезвый сабантуй
Первыми от алкоголя на праздники отказались жители Бурзянского района
В Башкирии прошел первый трезвый сабантуйФото: "КП" Архив
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В Бурзянском районе Башкирии прошел первый трезвый сабантуй.
Напомним, что в начале апреля власти республики выступили с предложением запретить продажу алкоголя в дни проведения сабантуев. Идею поддержали местные депутаты, выпустившие поправки к закону о реализации алкоголя.
- Докладываю вам, 100% женщин поддержали идею трезвых сабантуев. 100% мужчин тоже, но сдержанно, треть из них почему-то отвели глаза. Сегодня работаю в Бурзяне. Район особенный, он отделен от остальной республики горами и лесами, - написал в соцсетях Радий Хабиров, посетивший местный праздник плуга.
ИСТОЧНИК KP.RU