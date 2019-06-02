В Башкирии прошел трезвый сабантуй

СЕГОДНЯ 11:31 2019-06-02T11:31:40+03:00

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В Бурзянском районе Башкирии прошел первый трезвый сабантуй.

Напомним, что в начале апреля власти республики выступили с предложением запретить продажу алкоголя в дни проведения сабантуев. Идею поддержали местные депутаты, выпустившие поправки к закону о реализации алкоголя.

- Докладываю вам, 100% женщин поддержали идею трезвых сабантуев. 100% мужчин тоже, но сдержанно, треть из них почему-то отвели глаза. Сегодня работаю в Бурзяне. Район особенный, он отделен от остальной республики горами и лесами, - написал в соцсетях Радий Хабиров, посетивший местный праздник плуга.

ИСТОЧНИК KP.RU