В Башкирии объявляется штормовое предупреждение
В республику придут холода
В Башкирии объявляется штормовое предупреждение из-за ветра
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В МЧС Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за ветра.
По данным аварийного ведомства, в период с 20 часов 2 июня по 20 часов 3 июня в республике ожидаются сильные порывы ветра – до 15-20 метров в секунду. Ночью ветер будет неустойчивый и слабый. Днем его скорость увеличится до 5-10 метров. В отдельных районах возможны сильные порывы.
В связи с этим в МЧС республики попросили местных жителей плотно закрывать окна и двери и не прятаться под неустойчивыми конструкциями во время сильного ветра.
Напомним, что 1 июня сильным ветром сдуло крыши домов в селе Кармаскалы.
ИСТОЧНИК KP.RU