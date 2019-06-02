В Башкирии объявляется штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 11:13 2019-06-02T11:13:53+03:00

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В МЧС Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за ветра.

По данным аварийного ведомства, в период с 20 часов 2 июня по 20 часов 3 июня в республике ожидаются сильные порывы ветра – до 15-20 метров в секунду. Ночью ветер будет неустойчивый и слабый. Днем его скорость увеличится до 5-10 метров. В отдельных районах возможны сильные порывы.

В связи с этим в МЧС республики попросили местных жителей плотно закрывать окна и двери и не прятаться под неустойчивыми конструкциями во время сильного ветра.

Напомним, что 1 июня сильным ветром сдуло крыши домов в селе Кармаскалы.

ИСТОЧНИК KP.RU