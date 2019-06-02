В Башкирии пьяный водитель автобуса провел 12 рейсов

СЕГОДНЯ 09:30 2019-06-02T09:30:46+03:00

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В Нефтекамске сотрудники ГИБДД поймали пьяного водителя автобуса.

По данным госавтоинспекции, горе-водителя остановили вечером 1 июня. Во время проверки документов инспекторы попросили 54-летнего мужчину пройти экспресс-тест на содержание алкоголя в организме. Выяснилось, что водитель рейсового автобуса Нефтекамск-Николо-Березовка находился в состоянии опьянения.

Примечательно, что в этот момент в салоне автобуса находились семь пассажиров. Водитель совершал уже свой 12 рейс за день. Автобус увезли на штрафстоянку. Пьяному водителю, рисковавшему жизнью своих пассажиров, грозит серьезное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU