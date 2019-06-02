В Башкирии пьяный водитель автобуса провел 12 рейсов
Мужчину поймали гаишники
В Башкирии поймали пьяного водителя автобуса
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В Нефтекамске сотрудники ГИБДД поймали пьяного водителя автобуса.
По данным госавтоинспекции, горе-водителя остановили вечером 1 июня. Во время проверки документов инспекторы попросили 54-летнего мужчину пройти экспресс-тест на содержание алкоголя в организме. Выяснилось, что водитель рейсового автобуса Нефтекамск-Николо-Березовка находился в состоянии опьянения.
Примечательно, что в этот момент в салоне автобуса находились семь пассажиров. Водитель совершал уже свой 12 рейс за день. Автобус увезли на штрафстоянку. Пьяному водителю, рисковавшему жизнью своих пассажиров, грозит серьезное наказание.
ИСТОЧНИК KP.RU