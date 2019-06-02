В Башкирии во время сабантуя 7-летний мальчик утонул
Трагедия произошла в Бурзянском районе
В Бурзянском районе утонул 7-летний мальчик
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В Бурзянском районе Башкирии утонул 7-летний мальчик.
Печальным фактом поделились в госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациями. По данным ведомства, 1 июня трое ребят 4, 6 и 7 лет отправились купаться на речку. К сожалению, рядом не оказалось взрослых, когда самый старший мальчик начал тонуть. Спасти ребенка не удалось. Сейчас эксперты устанавливают точную причину смерти ребенка.
В госкомитете просят жителей республики ответственно относиться к отдыху у воды. Никогда не оставляйте детей одних у воды и не купайтесь в состоянии опьянения. Не заплывайте далеко от берега и не прыгайте в воду в незнакомых местах.
ИСТОЧНИК KP.RU