2019-06-02T07:53:19+03:00
Общество

«Вон там наша крыша лежит!»: видео последствий урагана в Башкирии

Ветром сорвало крыши сразу нескольких домов
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Жителям села придется потратиться на ремонтЖителям села придется потратиться на ремонт
Изменить размер текста:

Житель села Кармаскалы заснял последствия непогоды, снесшей крышу жилого дома.

Видеороликом молодой человек поделился в социальных сетях. Судя по всему, пострадали от сильного ветра сразу несколько деревенских домиков.

- Вот последствия смерча. Крыши дома нет. Вон там наша крыша лежит. Чей-то профнастил сюда прилетел, - описывает ролик парень.

Напомним, что вчера на некоторые районы республики обрушился сильный ветер и дожди с градом. В МЧС республики жителей Башкирии проинформировали сразу о двух штормовых предупреждениях.

В Кармаскалах ветер сорвал крыши нескольких домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе 10 000 человек накормят пловом на Ураза-байрам
В Башкирии сильный ветер сорвал кровли с двух домов
В Башкирии водитель иномарки погиб в ДТП со «Сканией»
«Страшно ходить»: уфимцы просят убрать заброшенную стройку, где живут бомжи и собаки
В Башкирии завершились поиски 30-летнего Дениса Кантемирова
В Уфе пьяная женщина на «семерке» протаранила шесть машин
МЧС Башкирии предупреждает о шквалистом ветре до 26 м/с
Группа Би-2 даст бесплатный концерт в Уфе
Младшая дочь тоже в больнице из-за побоев: появились новые подробности убийства 7-летней девочки в Башкирии
«Можно и нужно убрать»: в Уфе определяют судьбу долгостроя по улице 50 лет СССР
В Башкирии вынесли приговор заказчице и соучастникам убийства бизнесмена
Погода в Уфе и Башкирии на 2 июня: солнце и грозы
Стали известны подробности ДТП с автобусом в Уфе
Житель Башкирии пытался откупиться от полицейского, поймавшего его с мешками раков
В центре города в Башкирии взошла конопля
В Башкирии вместо аварийного моста установили понтонный
«Не уберегли»: 25-летний житель Башкирии погиб на руднике вдали от дома
В Уфе поликлинику эвакуировали из-за неудачной рекламы газовых приборов
В Башкирии откроют консульство Италии
В Башкирии прекращены поиски 46-летнего Рустема Каримова
Телемарафон "День счастливого детства" на "Всей Уфе"
В Уфе 18 жилых домов остались без горячей воды из-за утечки
Депутаты Горсовета Уфы отчитались о доходах за прошлый год
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за гроз и шквалистого ветра
График отключения горячей воды в Уфе с 5 июня