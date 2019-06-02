«Вон там наша крыша лежит!»: видео последствий урагана в Башкирии
Ветром сорвало крыши сразу нескольких домов
Жителям села придется потратиться на ремонт
Изменить размер текста:
Житель села Кармаскалы заснял последствия непогоды, снесшей крышу жилого дома.
Видеороликом молодой человек поделился в социальных сетях. Судя по всему, пострадали от сильного ветра сразу несколько деревенских домиков.
- Вот последствия смерча. Крыши дома нет. Вон там наша крыша лежит. Чей-то профнастил сюда прилетел, - описывает ролик парень.
Напомним, что вчера на некоторые районы республики обрушился сильный ветер и дожди с градом. В МЧС республики жителей Башкирии проинформировали сразу о двух штормовых предупреждениях.
В Кармаскалах ветер сорвал крыши нескольких домов.
ИСТОЧНИК KP.RU