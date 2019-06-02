«Вон там наша крыша лежит!»: видео последствий урагана в Башкирии

СЕГОДНЯ 07:53 2019-06-02T07:53:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель села Кармаскалы заснял последствия непогоды, снесшей крышу жилого дома.

Видеороликом молодой человек поделился в социальных сетях. Судя по всему, пострадали от сильного ветра сразу несколько деревенских домиков.

- Вот последствия смерча. Крыши дома нет. Вон там наша крыша лежит. Чей-то профнастил сюда прилетел, - описывает ролик парень.

Напомним, что вчера на некоторые районы республики обрушился сильный ветер и дожди с градом. В МЧС республики жителей Башкирии проинформировали сразу о двух штормовых предупреждениях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/712376" frameborder="0"></iframe> В Кармаскалах ветер сорвал крыши нескольких домов.

ИСТОЧНИК KP.RU