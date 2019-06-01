2019-06-01T20:23:17+03:00
Происшествия

В Башкирии сильный ветер сорвал кровли с двух домов

На месте работают спасатели
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: ГУ МЧС по республикеФото: ГУ МЧС по республике
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Вечером 1 июня сильный ветер повредил кровли двух жилых домов по улице Новой в Кармаскалах.

По информации регионального МЧС, пострадали двухэтажный дом на 11 квартир и соседний с ним жилой дом. В первом порывом ветра снесло 80 кв. м. кровли, а во втором - 6 кв. м.

На месте работают силы и средства ФГКУ "14 ОФПС по РБ". Завершить работы по восстановлению крыши планируется завтра, 2 июня.

Напомним, что в ночь на воскресенье в регионе действует штормовое предупреждение. Ожидаются ветер порывами до 26 м/с, грозы и град.

Фото: ГУ МЧС по республике

Фото: ГУ МЧС по республике

ИСТОЧНИК KP.RU

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