В Уфе пьяная женщина на «семерке» протаранила шесть машин

СЕГОДНЯ 18:01 2019-06-01T18:01:08+03:00

Инцидент произошел во дворе на улице Ушакова

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Сегодня с утра автолюбители Уфы обсуждают аварию, случившуюся во дворе по адресу ул. Ушакова, 84. Девушка за рулем «семерки» задела шесть автомобилей.

По данным ГТРК Башкортостан, не повезло владельцам двух автомобилей ВАЗ-2114, Дэу Нексии, Лады X-Ray, Ниссан Альмера и Шкоды Фабия. По словам очевидцев, в машине с уфимкой был ребенок, который сильно ушибся в момент аварии.

Как показала экспертиза, виновница ДТП была пьяна. Алкотестер выявил содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе 1,766 мг/л.

ИСТОЧНИК KP.RU