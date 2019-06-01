В Уфе пьяная женщина на «семерке» протаранила шесть машин
Инцидент произошел во дворе на улице Ушакова
Стоп-кадр из видео
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Сегодня с утра автолюбители Уфы обсуждают аварию, случившуюся во дворе по адресу ул. Ушакова, 84. Девушка за рулем «семерки» задела шесть автомобилей.
По данным ГТРК Башкортостан, не повезло владельцам двух автомобилей ВАЗ-2114, Дэу Нексии, Лады X-Ray, Ниссан Альмера и Шкоды Фабия. По словам очевидцев, в машине с уфимкой был ребенок, который сильно ушибся в момент аварии.
Как показала экспертиза, виновница ДТП была пьяна. Алкотестер выявил содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе 1,766 мг/л.
ИСТОЧНИК KP.RU