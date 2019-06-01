2019-06-01T19:16:26+03:00
Общество

«Страшно ходить»: уфимцы просят убрать заброшенную стройку, где живут бомжи и собаки

Горожане обратились за помощью в мэрию
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: мэрия Уфы, Андрей МорозовФото: мэрия Уфы, Андрей Морозов
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Жители Уфы возмущены неприятным соседством. Недалеко от дома №14а по улице Дуванской расположена заброшенная стройплощадка, которую облюбовали маргинальные личности и бродячие псы.

- Страшно ходить, по улицам бегают бродячие собаки по пять и более штук, пугают людей, могут укусить, кругом мусор, - написал один из местных жителей в обращении к администрации.

Уфимцы просят у властей города принять меры и ликвидировать опасный объект. Разобраться с ситуацией поручено главе Кировского района Илвиру Нурдавлятову.

ИСТОЧНИК KP.RU

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