«Страшно ходить»: уфимцы просят убрать заброшенную стройку, где живут бомжи и собаки
Горожане обратились за помощью в мэрию
Фото: мэрия Уфы, Андрей Морозов
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Жители Уфы возмущены неприятным соседством. Недалеко от дома №14а по улице Дуванской расположена заброшенная стройплощадка, которую облюбовали маргинальные личности и бродячие псы.
- Страшно ходить, по улицам бегают бродячие собаки по пять и более штук, пугают людей, могут укусить, кругом мусор, - написал один из местных жителей в обращении к администрации.
Уфимцы просят у властей города принять меры и ликвидировать опасный объект. Разобраться с ситуацией поручено главе Кировского района Илвиру Нурдавлятову.
ИСТОЧНИК KP.RU