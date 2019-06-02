"Вышла посадить розу, когда в огород влетела машина": в Башкирии пьяный водитель задавил пенсионерку

СЕГОДНЯ 19:50 2019-06-02T19:50:31+03:00

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На днях в селе Тирлянский случилось страшное ДТП. 39-летний мужчина на «Киа Рио» ехал по улице Советской и задел встречный мотоблок «Ока». От удара иномарку отбросило в палисадник частного дома, где в этот момент находилась 71-летняя хозяйка. Машина сбила ее насмерть и приземлилась на крышу посреди участка.

Очевидцы трагедии рассказали, что виновник аварии был заметно пьян, как и его спутница.

- Мы с мужем услышали, как пролетела машина. Затем раздался громкий стук, и мы сразу выбежал и на улицу. Обломки мотоблока валялись на проезжей части, его водитель отделался ушибами. Потом мы заметили снесенный палисадник, побежали туда и увидели лежащую на крыше машину. Сбежалось ещё несколько мужчин на подмогу, мы перевернули ее на бок, вытащили парня и девушку. Они оба были далеко не трезвы, но отделались легко. У парня - рана на голове, девушка слегка поцарапала плечо. Только поставив машину на колеса, заметили, что у забора лежит бабушка. Сразу вызвали скорую, но, к сожалению, было поздно, - рассказала соседка погибшей Ольга Л.

По словам женщины, погибшая – Клавдия С. – буквально за минуту до трагедии угощала соседских ребят конфетами. Она вышла посадить розу, когда в огород влетела машина. У пожилой женщины на участке был роскошный цветник.

- Обидно вот так вот умирать, бабушка была молодцом. Всем своим детям, внукам помогала, - сокрушается женщина.

По ее словам, сбивший пенсионерку водитель из местных. Поговаривают, что он и раньше садился за руль в подпитии. Сразу после ДТП его задержали, но на следующий день отпустили домой.

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU