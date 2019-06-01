В центре города в Башкирии взошла конопля

СЕГОДНЯ 12:28 2019-06-01T12:28:40+03:00

Местные жители отнеслись к ситуации с юмором

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Необычный сквер обнаружился в башкирском Салавате. За одним из кинотеатров вместо цветов по весне взошла конопля.

Как пишут местные жители, гуляя по парку, можно насчитать более 50 кустов растения. Фотографиями своих ботанических изысканий горожане поделились в социальных сетях.

Многие усомнились в том, что растения на снимках действительно представляют опасность, решив, что это обычный сорняк.

По мнению горожан, загадочный сорняк мог попасть в сквер вместе с привезенной землей. Возможно, власти города привезли грунт, в котором были семена запретного растения. Вряд ли кто-то высадил растение специально.

Надеемся, что после нашей публикации местные власти возьмут вопрос на контроль и избавятся от растений. Напоминаем, что за выращивание таких кустов в нашей стране предусмотрена ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU