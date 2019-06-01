В Башкирии вместо аварийного моста установили понтонный

СЕГОДНЯ 12:20 2019-06-01T12:20:19+03:00

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Через реку Белую в Стерлитамаке теперь можно проехать по понтонному мосту. Его установили накануне инженеры Центрального военного округа. Мост будет временными, но позволит большегрузам пересекать реку уже сейчас.

Смонтировать новый мост пришлось из-за аварийного состояния прежнего автомобильного моста. Его построили почти 40 лет назад, за это время опоры износились. Администрация города сообщает, что осенью мост уже ремонтировали. Подобно старому Бельскому в Уфе, он был открыт для транспорта с ограничением грузоподъёмности до 10 тонн. В 2020 году мост закроется на капитальный ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU