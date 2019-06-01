«Не уберегли»: 25-летний житель Башкирии погиб на руднике вдали от дома
29 мая на шахте рудника «Северный» в Никеле случилось ЧП. Несчастный случай унес жизнь 25-летнего уроженца Башкирии Дениса Байгужина. Он трудился на руднике маркшейдером.
- На шахте погибший работал с октября прошлого года. Выражаем наши соболезнования семье и близким. Не уберегли! – сообщает о трагедии группа рудника в соцсетях.
Мама погибшего юноши живет в Башкирии, сюда же решено доставить тело для похорон. На предприятии уже открыли сбор средств для организации церемонии прощания.
К слову, в этот же день по соседству случился еще один инцидент с погибшим. Как сообщает «КП-Мурманск», на Апатито-нефелиновой обогатительной фабрике во время ремонта двое рабочих упали между барабаном и мельницей. За жизнь второго борются врачи.
Фото: соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU