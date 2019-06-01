2019-06-01T14:54:28+03:00
Общество

Погода в Уфе и Башкирии на 2 июня: солнце и грозы

Начало лета в регионе не задалось
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Евгения ГУСЕВА
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Погода во второй день лета в Башкирии будет такой же нестабильной, как и в первый. В регионе по-прежнему царствуют грозы и ливни. Днем в отдельных районах выпадет град. Ветер во время дождя будет неистовствовать, его порывы достигнут 20 м/с.

В Уфе грозы ожидаются с утра, после полудня синоптики обещают солнечную погоду. К счастью, особого пекла не предвидится. Температура воздуха составит +23 градуса.

Схожая обстановка и в Стерлитамаке. Здесь ливни пройдут в первой половине дня, а после двух часов будет солнечно - +25 градусов.

В Нефтекамске стихия разгуляется ночью, зато весь день осадков не ожидается. Будет облачно и не жарко - +21 градус.

В Учалах небольшой дождь пройдет днем, в остальное время будет комфортная погода. Столбик термометра замрет в районе +22 градусов.

На северо-востоке региона грозы прогремят утром, а днем будет +21 и солнце.

ИСТОЧНИК KP.RU

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