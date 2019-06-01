В Башкирии завершились поиски 30-летнего Дениса Кантемирова

СЕГОДНЯ 18:48 2019-06-01T18:49:35+03:00

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В Башкирии свернули поиски 30-летнего Дениса Кантемирова. Как сообщают волонтеры поискового отряда «Отклик», молодой человек нашелся живым вчера, 31 мая. Где он находился в течение трех дней, не уточняется.

Денис, напомним, пропал 28 мая. Около 9 часов вечера он вышел из дома в Стерлитамаке и скрылся в неизвестном направлении. Близкие мужчины обратились за помощью к полицейским и добровольцам.

ИСТОЧНИК KP.RU