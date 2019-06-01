2019-06-01T09:55:11+03:00
Общество

В Башкирии откроют консульство Италии

Об этом Радий Хабиров договорился с итальянским послом
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: пресс-служба главы БашкирииФото: пресс-служба главы Башкирии
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В Башкирии появится Почётное консульство Италии. Его открытие обсудили накануне врио главы Башкирии Радий Хабиров и посол Италии в России Паскуале Терраччано. Появление консульства поможет сторонам реализовывать совместные проекты.

Предполагается, что его возглавит предприниматель и учредитель Фонда имени Мустая Карима Тимербулат Каримов.

Стороны намерены укрепить сотрудничество не только в экономической, но и в гуманитарной сферах. Так, ученики лицея №160 с нового года смогут изучать итальянский как второй иностранный. Кроме того, в октябре в Уфе должен пройти Фестиваль итальянского кино.

ИСТОЧНИК KP.RU

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