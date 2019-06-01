Житель Башкирии пытался откупиться от полицейского, поймавшего его с мешками раков
На жителя Башкирии завели уголовное дело за дачу взятки, хотя все могло ограничиться ответственностью за незаконную ловлю раков.
55-летнего мужчину остановили на дороге Нефтекамск – Янаул. При осмотре машины полицейских ждали неожиданные открытия. В грузовом отсеке оказалась скрытая ниша под пологом, а в ней - 20 мешков с раками. Как рассказали в МВД по Башкирии, их наловил в озере Найдан 46-летний местный житель, чем причинил ущерб ресурсам региона на 200 тысяч рублей.
Водитель понимал, что его привлекут к ответственности за улов, и предложил замять дело. Он попытался дать сотруднику полиции 10 тысяч рублей, а тот заявил об этом в дежурную часть.
Теперь мужчине грозят уже иные санкции.
Фото: МВД по Башкирии
Фото: МВД по Башкирии
ИСТОЧНИК KP.RU