Житель Башкирии пытался откупиться от полицейского, поймавшего его с мешками раков

СЕГОДНЯ 13:17 2019-06-01T13:17:13+03:00

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На жителя Башкирии завели уголовное дело за дачу взятки, хотя все могло ограничиться ответственностью за незаконную ловлю раков.

55-летнего мужчину остановили на дороге Нефтекамск – Янаул. При осмотре машины полицейских ждали неожиданные открытия. В грузовом отсеке оказалась скрытая ниша под пологом, а в ней - 20 мешков с раками. Как рассказали в МВД по Башкирии, их наловил в озере Найдан 46-летний местный житель, чем причинил ущерб ресурсам региона на 200 тысяч рублей.

Водитель понимал, что его привлекут к ответственности за улов, и предложил замять дело. Он попытался дать сотруднику полиции 10 тысяч рублей, а тот заявил об этом в дежурную часть.

Теперь мужчине грозят уже иные санкции.

Фото: МВД по Башкирии

Фото: МВД по Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU