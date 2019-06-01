2019-06-01T14:03:29+03:00
Происшествия

Стали известны подробности ДТП с автобусом в Уфе

ПАЗик протаранил столб
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: Госавтоинспекция БашкирииФото: Госавтоинспекция Башкирии
Изменить размер текста:

Число пострадавших во вчерашнем ДТП с маршрутным автобусом увеличилось до семи человек. Об этом сообщает госавтоинспекция Башкирии.

Все они – пассажиры, у них диагностировали травмы разной степени тяжести.

Авария, напомним, случилась на улице Орджоникидзе, недалеко от Калининского ЗАГСа. 57-летний уфимец вел автобус по маршруту 272 и наехал на электроопору. В это время в салоне находились 15 пассажиров.

Водитель пояснил, что автобус подрезала белая иномарка, но в дорожной инспекции не называют причин аварии. Их только предстоит выяснить, говорится в сообщении ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии вынесли приговор заказчице и соучастникам убийства бизнесмена
Погода в Уфе и Башкирии на 2 июня: солнце и грозы
Житель Башкирии пытался откупиться от полицейского, поймавшего его с мешками раков
В центре города в Башкирии взошла конопля
В Башкирии вместо аварийного моста установили понтонный
«Не уберегли»: 25-летний житель Башкирии погиб на руднике вдали от дома
В Уфе поликлинику эвакуировали из-за неудачной рекламы газовых приборов
В Башкирии откроют консульство Италии
В Башкирии прекращены поиски 46-летнего Рустема Каримова
Телемарафон "День счастливого детства" на "Всей Уфе"
В Уфе 18 жилых домов остались без горячей воды из-за утечки
Депутаты Горсовета Уфы отчитались о доходах за прошлый год
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за гроз и шквалистого ветра
Отключение горячей воды в Уфе с 5 июня