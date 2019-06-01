Стали известны подробности ДТП с автобусом в Уфе

СЕГОДНЯ 14:03 2019-06-01T14:03:29+03:00

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Число пострадавших во вчерашнем ДТП с маршрутным автобусом увеличилось до семи человек. Об этом сообщает госавтоинспекция Башкирии.

Все они – пассажиры, у них диагностировали травмы разной степени тяжести.

Авария, напомним, случилась на улице Орджоникидзе, недалеко от Калининского ЗАГСа. 57-летний уфимец вел автобус по маршруту 272 и наехал на электроопору. В это время в салоне находились 15 пассажиров.

Водитель пояснил, что автобус подрезала белая иномарка, но в дорожной инспекции не называют причин аварии. Их только предстоит выяснить, говорится в сообщении ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU