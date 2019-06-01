2019-06-01T09:29:07+03:00
Общество

В Башкирии прекращены поиски 46-летнего Рустема Каримова

Спустя два месяца мужчина нашелся живым
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Хорошая новости пришла из Стерлитамака. 46-летний Рустем Каримов, которого искали с марта месяца, нашелся живым. Об этом сообщили волонтеры местного отряда "Отклик". Подтвердила информацию и супруга пропавшего Светлана. Она узнала, что мужа нашли, накануне поздно вечером.

Рустем, напомним, был в Стерлитамаке на заработках, занимался строительными и отделочными работами. Однажды его телефон стал недоступен. Спустя некоторое время жена обратилась за помощью в полицию и к волонтерам. Она предполагала, что супруг мог поехать в Уфу, чтобы поработать на стройке кардиоцентра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24