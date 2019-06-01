В Башкирии прекращены поиски 46-летнего Рустема Каримова
Спустя два месяца мужчина нашелся живым
Фото: соцсети
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Хорошая новости пришла из Стерлитамака. 46-летний Рустем Каримов, которого искали с марта месяца, нашелся живым. Об этом сообщили волонтеры местного отряда "Отклик". Подтвердила информацию и супруга пропавшего Светлана. Она узнала, что мужа нашли, накануне поздно вечером.
Рустем, напомним, был в Стерлитамаке на заработках, занимался строительными и отделочными работами. Однажды его телефон стал недоступен. Спустя некоторое время жена обратилась за помощью в полицию и к волонтерам. Она предполагала, что супруг мог поехать в Уфу, чтобы поработать на стройке кардиоцентра.
ИСТОЧНИК KP.RU