В Уфе 10 000 человек накормят пловом на Ураза-байрам

СЕГОДНЯ 07:18 2019-06-02T07:18:08+03:00

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В Уфе готовятся масштабно отпраздновать Ураза-байрам. 4 июня в 12.00 в этнопарке «Ватан» начнется праздничный концерт и халяльная ярмарка. Здесь можно будет послушать песни звезд башкирской и татарской эстрады, поучаствовать в конкурсах и отведать плов.

В 11.00 детский Ураза-байрам начнется на площади перед лайфстайл-центром «Башкирия». Для юных уфимцев и гостей столицы организуют различные игры и викторины с призами. Угоститься пловом можно будет и здесь.

В мэрии Уфы уточнили, что всего за время праздника пловом планируют попотчевать 10 000 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU