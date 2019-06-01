В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за гроз и шквалистого ветра

СЕГОДНЯ 07:16 2019-06-01T07:16:51+03:00

Первый день лета погодой не порадует

Изменить размер текста: A A

МЧС Башкирии предупреждает жителей о надвигающейся непогоде. По данным синоптиков, 1 июня в регионе ожидаются грозы, а вместе с ними сильный ветер. Его порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. Ветер такой силы способен ломать сучья деревьев и разрушать кровлю зданий. Идти против него очень трудно.

Жителям Башкирии советуют отказаться от поездок на природу. По возможности, оставаться в помещениях и держать под присмотром детей.

Автовладельцам следует тщательнее выбирать место для парковки и не оставлять машины в опасной близости от деревьев и шатких конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU