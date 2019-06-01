В Уфе 18 жилых домов остались без горячей воды из-за утечки

СЕГОДНЯ 08:41 2019-06-01T08:41:49+03:00

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31 мая на улице Летчиков в Затоне прорвало трубопровод с горячей водой. На место инцидента приехали специалисты «Уфимских инженерных сетей». Им пришлось на время работ отключить горячее водоснабжение в 18 домах.

Речь идет о домах №1/2, 2/1, 2/5, 3/1, 3/2, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6, 8 и 8/1 по улице Летчиков. Без воды остались также детсад и школы. Рабочие надеются завершить ремонт сегодня до 11 утра.

- Принимаются все возможные меры, чтобы провести работы максимально аккуратно, не нарушая благоустройство территории, - заверили в мэрии Уфы.

ИСТОЧНИК KP.RU