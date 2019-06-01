В Уфе поликлинику эвакуировали из-за неудачной рекламы газовых приборов

СЕГОДНЯ 10:39 2019-06-01T10:40:19+03:00

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Персонал и посетители поликлиники №43 в Сипайлово вчера были вынуждены экстренно покинуть свои места. В доме №3/1 по улице Жукова, где они расположены, сильно запахло газом. Люди вызвали экстренные службы.

Оказалось, что виной всему были продавцы газовых приборов. Они рекламировали свою продукцию в соседнем магазине автотоваров. Для наглядности газовый аппарат подключили, но неправильно, из-за чего произошла утечка. Ликвидировали ее еще до приезда аварийной службы. Те обследовали здание и заверили, что все безопасно. Лишь тогда сотрудники поликлиники вернулись в кабинеты.

- В результате инцидента никто не пострадал, - сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы.

ИСТОЧНИК KP.RU