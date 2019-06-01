В Уфе поликлинику эвакуировали из-за неудачной рекламы газовых приборов
Персонал и посетители поликлиники №43 в Сипайлово вчера были вынуждены экстренно покинуть свои места. В доме №3/1 по улице Жукова, где они расположены, сильно запахло газом. Люди вызвали экстренные службы.
Оказалось, что виной всему были продавцы газовых приборов. Они рекламировали свою продукцию в соседнем магазине автотоваров. Для наглядности газовый аппарат подключили, но неправильно, из-за чего произошла утечка. Ликвидировали ее еще до приезда аварийной службы. Те обследовали здание и заверили, что все безопасно. Лишь тогда сотрудники поликлиники вернулись в кабинеты.
- В результате инцидента никто не пострадал, - сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы.
ИСТОЧНИК KP.RU