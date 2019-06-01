Младшая дочь тоже в больнице из-за побоев: появились новые подробности убийства 7-летней девочки в Башкирии

СЕГОДНЯ 16:31 2019-06-01T17:14:53+03:00

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На днях Башкирию всколыхнула жуткая история: житель Стерлитамака избил свою 7-летнюю дочь-инвалида до смерти. 35-летний мужчина несколько раз ударил малышку головой о ванну, потому что та плакала и мешала ему играть в игры на планшете. Мать вызвала врачей утром следующего дня, когда ничего уже нельзя было сделать.

Оказалось, что такие методы воспитания были для горе-отца нормой. Как сообщает Life, ссылаясь на подругу семьи, проблемы между супругами начались после рождения второй дочки. До этого мужчина работал, а после стал прикладываться к бутылке и распускать руки. Однажды, когда жены не было дома, он сильно избил дочку. К трем годам малышка ослепла. Дальше – больше. Если жена не давала ему денег на гулянки из пособий и «детских», он колотил и ее, и всех трех дочерей.

— Ради того, чтобы детей не забрали, она терпела этого урода, - объясняет подруга женщины.

По ее словам, младшая дочь сейчас в больнице. Она тоже подвергалась избиениям со стороны отца.

Глава семейства задержан, на него заведено дело по статье 105 УК РФ (убийство малолетнего).

ИСТОЧНИК KP.RU