2019-06-01T17:14:53+03:00
Происшествия

Младшая дочь тоже в больнице из-за побоев: появились новые подробности убийства 7-летней девочки в Башкирии

Мать боялась, что детей отберут, если она уйдет от супруга-тирана
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Мужчина стал пить и распускать руки после рождения второго ребенкаМужчина стал пить и распускать руки после рождения второго ребенка
Изменить размер текста:

На днях Башкирию всколыхнула жуткая история: житель Стерлитамака избил свою 7-летнюю дочь-инвалида до смерти. 35-летний мужчина несколько раз ударил малышку головой о ванну, потому что та плакала и мешала ему играть в игры на планшете. Мать вызвала врачей утром следующего дня, когда ничего уже нельзя было сделать.

Оказалось, что такие методы воспитания были для горе-отца нормой. Как сообщает Life, ссылаясь на подругу семьи, проблемы между супругами начались после рождения второй дочки. До этого мужчина работал, а после стал прикладываться к бутылке и распускать руки. Однажды, когда жены не было дома, он сильно избил дочку. К трем годам малышка ослепла. Дальше – больше. Если жена не давала ему денег на гулянки из пособий и «детских», он колотил и ее, и всех трех дочерей.

— Ради того, чтобы детей не забрали, она терпела этого урода, - объясняет подруга женщины.

По ее словам, младшая дочь сейчас в больнице. Она тоже подвергалась избиениям со стороны отца.

Глава семейства задержан, на него заведено дело по статье 105 УК РФ (убийство малолетнего).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Страшно ходить»: уфимцы просят убрать заброшенную стройку, где живут бомжи и собаки
В Башкирии завершились поиски 30-летнего Дениса Кантемирова
В Уфе пьяная женщина на «семерке» протаранила шесть машин
МЧС Башкирии предупреждает о шквалистом ветре до 26 м/с
Группа Би-2 даст бесплатный концерт в Уфе
«Можно и нужно убрать»: в Уфе определяют судьбу долгостроя по улице 50 лет СССР
В Башкирии вынесли приговор заказчице и соучастникам убийства бизнесмена
Погода в Уфе и Башкирии на 2 июня: солнце и грозы
Стали известны подробности ДТП с автобусом в Уфе
Житель Башкирии пытался откупиться от полицейского, поймавшего его с мешками раков
В центре города в Башкирии взошла конопля
В Башкирии вместо аварийного моста установили понтонный
«Не уберегли»: 25-летний житель Башкирии погиб на руднике вдали от дома
В Уфе поликлинику эвакуировали из-за неудачной рекламы газовых приборов
В Башкирии откроют консульство Италии
В Башкирии прекращены поиски 46-летнего Рустема Каримова
Телемарафон "День счастливого детства" на "Всей Уфе"
В Уфе 18 жилых домов остались без горячей воды из-за утечки
Депутаты Горсовета Уфы отчитались о доходах за прошлый год
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за гроз и шквалистого ветра
Отключение горячей воды в Уфе с 5 июня