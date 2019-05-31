Какой будет погода в Башкирии в июне

СЕГОДНЯ 19:19 2019-05-31T19:19:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Синоптики рассказали, каким будет июнь 2019 в Башкирии.

Так, почти весь первый месяц лета на территории республике прогнозируется пасмурная погода. Почти в каждой из четырех недель июня ожидаются дожди.

Но несмотря на это, сильного похолодания в Башкирии не будет. В самые прохладные дни температура ночью не будет опускаться ниже +10 градусов. В среднем по республике днем ожидается от 15 до 20 градусов тепла.

Во второй половине месяца будет заметно теплее. Уже с 17 числа температура воздуха днем повысится до 30 градусов. Одновременно с этим небо затянут тучи – погода будет пасмурной. Ближе к концу месяца и вовсе потеплеет до +37 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU