Какой будет погода в Башкирии в июне
Синоптики рассказали, каким будет июнь 2019 в Башкирии.
Так, почти весь первый месяц лета на территории республике прогнозируется пасмурная погода. Почти в каждой из четырех недель июня ожидаются дожди.
Но несмотря на это, сильного похолодания в Башкирии не будет. В самые прохладные дни температура ночью не будет опускаться ниже +10 градусов. В среднем по республике днем ожидается от 15 до 20 градусов тепла.
Во второй половине месяца будет заметно теплее. Уже с 17 числа температура воздуха днем повысится до 30 градусов. Одновременно с этим небо затянут тучи – погода будет пасмурной. Ближе к концу месяца и вовсе потеплеет до +37 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU