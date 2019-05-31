2019-05-31T19:19:49+03:00
Общество

Какой будет погода в Башкирии в июне

Синоптики дали прогноз на месяц
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Июнь для жителей Башкирии будет прохладнымИюнь для жителей Башкирии будет прохладным
Изменить размер текста:

Синоптики рассказали, каким будет июнь 2019 в Башкирии.

Так, почти весь первый месяц лета на территории республике прогнозируется пасмурная погода. Почти в каждой из четырех недель июня ожидаются дожди.

Но несмотря на это, сильного похолодания в Башкирии не будет. В самые прохладные дни температура ночью не будет опускаться ниже +10 градусов. В среднем по республике днем ожидается от 15 до 20 градусов тепла.

Во второй половине месяца будет заметно теплее. Уже с 17 числа температура воздуха днем повысится до 30 градусов. Одновременно с этим небо затянут тучи – погода будет пасмурной. Ближе к концу месяца и вовсе потеплеет до +37 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе убирают гаражи, мешающие строить продолжение улицы Мушникова
В Уфе стражи порядка сняли с дерева офисного воришку
В Уфе автобус попал в аварию, пострадали пять человек
В Уфе снесли старинную мечеть
В Башкирии прекращены поиски 21-летнего Айрата Ахмедьянова
Следователи проверяют чиновников, оштрафовавших безногого инвалида за нескошенную траву
День «1000 велосипедистов» с МС Моторс Юг
В Башкирии пропал без вести 30-летний Денис Кантемиров
Погода в Уфе и Башкирии на 1 июня: жара, грозы и град
В Башкирии пожар с тремя погибшими привлек внимание следователей
В Башкирии расследуют гибель новорожденной девочки
В Уфе перекроют часть улицы Заки Валиди
В Башкирии рабочий погиб, упав с шестиметровой высоты
Новый сервис от «БКС Брокер» – онлайн-регистрация на Московской бирже
Аэропорту "Уфа" официально присвоили имя Мустая Карима
Подземный переход возле монумента Дружбы в Уфе сдадут осенью
В небе над Башкирии можно будет увидеть взрывающиеся метеоры
В Уфе умерла женщина, выпавшая из окна роддома
День «1000 велосипедистов» с МС Моторс
На железнодорожном переезде в Уфе могут возникнуть пробки из-за ремонта