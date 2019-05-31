В Уфе автобус попал в аварию, пострадали пять человек
ДТП произошло в Черниковке
В Уфе маршрутка врезалась в столб
Изменить размер текста:
В Уфе маршрутный автобус попал в серьезную аварию, пострадали пять человек.
По данным ГТРК «Башкортостан», авария произошла 31 мая примерно в 19.00. Автобус, который двигался по маршруту №272, по непонятным пока причинам врезался в столб. ДТП произошло на улице Орджоникидзе, недалеко от Калининского ЗАГСа.
Сейчас известно как минимум о пяти пострадавших в аварии. Они получили легкие травмы. По одной из версий, автобус мог подрезать легковой автомобиль.
Сейчас на месте работают автоинспекторы, которые устанавливают все обстоятельства пришествия.
ИСТОЧНИК KP.RU