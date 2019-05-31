2019-05-31T18:32:53+03:00
Происшествия

В Уфе автобус попал в аварию, пострадали пять человек

ДТП произошло в Черниковке
Рустем АХУНОВ
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В Уфе маршрутка врезалась в столбВ Уфе маршрутка врезалась в столб
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В Уфе маршрутный автобус попал в серьезную аварию, пострадали пять человек.

По данным ГТРК «Башкортостан», авария произошла 31 мая примерно в 19.00. Автобус, который двигался по маршруту №272, по непонятным пока причинам врезался в столб. ДТП произошло на улице Орджоникидзе, недалеко от Калининского ЗАГСа.

Сейчас известно как минимум о пяти пострадавших в аварии. Они получили легкие травмы. По одной из версий, автобус мог подрезать легковой автомобиль.

Сейчас на месте работают автоинспекторы, которые устанавливают все обстоятельства пришествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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