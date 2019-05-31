2019-05-31T17:45:26+03:00
Общество

В Уфе снесли старинную мечеть

Здание располагалось в историческом центре столицы
Рустем АХУНОВ
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В Уфе снесли здание старинной мечетиВ Уфе снесли здание старинной мечети
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В Уфе снесли здание старинной мечети.

По данным духовного управления мусульман, здание Шестой соборной мечети уже более 80 лет не использовали по его прямому назначению. Построенную в 1918 году мечеть превратили в общежитие по указу горсовета еще в 1934 году.

Религиозные представили сообщили, что последние жильцы уехали из общежития совсем недавно. За сотню лет культовое здание пережило многое – пожары, перестройки и отсутствие ухода. Центральное управление мусульман России приняло сложное решение – снести остатки здания и построить на его месте новую мечеть.

- Печально, что уходит в прошлое мечеть, которая была построена перед началом государственного атеизма и гонений на верующих. Но радостно, что у верующих мусульман появится еще один Дом Всевышнего, - объяснили в ЦДУМ России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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